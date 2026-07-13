Еврокомиссия назначила спецпредставителя по вопросам Кипра

Европейская комиссия назначила исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем ЕС по вопросам Кипра, который будет содействовать усилиям по урегулированию кипрского вопроса.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

На новой должности Фитто будет работать в тесной координации с личным посланником генерального секретаря ООН по вопросам Кипра Марией Анхелой Холгуин.

В Еврокомиссии отметили, что это назначение отражает твердую приверженность ЕС воссоединению Кипра путем достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и эффективного урегулирования в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, а также принципами, ценностями и законодательством Европейского Союза.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Фитто обладает многолетним опытом в сфере европейского управления, регионального сотрудничества и институционального диалога, что должно способствовать продвижению усилий ЕС по урегулированию кипрского вопроса.

12 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении специального представителя ЕС по Кипру и выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.

Должность специального представителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Ган, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.

Подробнее об истории проблемы и предыдущих попытках её урегулирования читайте в архивной статье Двое на острове: почему попытка объединения Кипра снова провалилась.