Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС на 90 млрд євро

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на 90 млрд євро (78 мільярдів фунтів стерлінгів).

Про це повідомляється у заяві британського уряду, також про досягнення угоди йдеться у спільній заяві Британії та ЄС, пише "Європейська правда".

Прибувши до Парижа на засідання "коаліції рішучих", Стармер оголосив про укладення знакової угоди, яка допоможе зміцнити обороноздатність України та водночас підтримає робочі місця та економічне зростання у Британії.

Угода стала результатом переговорів між Великою Британією та ЄС, про які вперше було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти в Вірменії у травні.

Завдяки цій схемі британські оборонні компанії отримають право брати участь у тендерах на закупівлі, що фінансуються за рахунок багатомільярдного кредиту ЄС. Це відкриє шлях для потенційних інвестицій на мільярди, підтримає кваліфіковані робочі місця по всій країні та зміцнить оборонно-промислову базу Великої Британії, зазначили в британському уряді.

"Працюючи разом із нашими європейськими союзниками, ми посилюємо підтримку України та посилюємо тиск на Росію. Разом ми надсилаємо чіткий сигнал: ми виступатимемо єдиним фронтом проти російської агресії та продовжуватимемо захищати безпеку Європи", – прокоментував Стармер.

Велика Британія надасть справедливий та пропорційний внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, відповідно до вартості контрактів, укладених з британськими компаніями.

"Європейський Союз та Велика Британія спільно визнають сьогоднішню угоду як демонстрацію їхньої спільної відданості Україні, а також тісно взаємопов'язаного та взаємозалежного характеру оборонно-промислових баз Союзу та Великої Британії", – йдеться у спільній заяві ЄС та Британії.

Ще у травні стало відомо, що Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану ЄС з надання Україні допомоги на суму 90 млрд євро.

Тоді речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що Британія має виконати для цього три умови.