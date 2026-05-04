Британія має намір долучитися до допомоги від ЄС на 90 млрд євро для України

Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану Європейського Союзу з надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як повідомили в офісі Стармера, прем’єр-міністр країни у понеділок, 4 травня, на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії заявить, що Велика Британія хоче об'єднати зусилля з ЄС для підтримки України.

"Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі отримуємо вигоду – і в ці нестабільні часи нам потрібно йти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей", – очікується, що заявить Стармер.

Він зазначить, що участь Британії у наданні кредиту не тільки допоможе Україні, але й створить "можливості для британської промисловості повною мірою реалізувати свій потенціал".

"Я завжди діятиму в наших національних інтересах: захищаючи нашу безпеку, підтримуючи наших союзників та забезпечуючи робочі місця й стабільність у країні", – скаже він.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела в Брюсселі, що перший "військовий" транш 90 млрд кредиту ЄС для України становитиме 6 млрд євро, призначений на дрони українського виробництва, і буде виплачений щонайпізніше у червні.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що перший "військовий" транш із 90 млрд Україна буде націлюватися "на внутрішнє виробництво захисту України".

Тим часом стало відомо, що ЄС може посилити вимоги для надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

