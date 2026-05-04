У ЄС пояснили, як Британія може долучитися до допомоги на 90 млрд євро для України
Велика Британія має виконати три умови, щоб доєднатися до проєкту надання Україні позики на суму 90 млрд євро протягом 2026-27 років.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у понеділок, 4 травня.
"Сьогодні важливий день: ми побачили чіткий політичний сигнал від Сполученого Королівства щодо приєднання до пакета допомоги Україні на суму 90 мільярдів євро. Звісно, це лише перший крок", – заявив Уйварі.
Він уточнив, що тепер Євросоюз та Британія "продовжать фактичні переговори, щоб узгодити низку різних моментів".
Варто наголосити, як пояснили кореспондентці "Європейської правди" джерела у Єврокомісії та диппредставництвах держав-членів, що під участю Великої Британії у наданні 90 млрд євро Україні не мається на увазі збільшення суми наданих коштів чи якісь додаткові поставки для України.
Велика Британія долучиться до зобов'язань, які беруть на себе 24 держави-учасниці позики (весь ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), зокрема щодо покриття щорічних витрат по кредиту, та можливих виплат у майбутньому – в обмін на можливість для британської військової промисловості продавати Україні зброю та боєприпаси, які будуть оплачуватися кредитними коштами з 90 млрд євро у 2026-2027 роках.
Балаж Уйварі навів три умови, за яких Британія може долучитися до позики.
Перша – підписати угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС. Ця умова вже виконана.
Друга умова полягає в тому, що Британія повинна надати значну фінансову та військову підтримку Україні. "Комісія повинна буде оцінити цей критерій", – зауважив Балаж Уйварі.
"І по-третє, Сполучене Королівство також має взяти на себе зобов’язання щодо надання справедливого та пропорційного фінансового внеску у витрати, що виникають внаслідок запозичень, і це має бути пропорційно до вартості контрактів, наданих суб’єктам, заснованим у Сполученому Королівстві", – наголосив речник Єврокомісії.
Він підкреслив, що Єврокомісія "готова просуватися вперед якомога швидше зі Сполученим Королівством у цьому важливому питанні".
Як повідомляла "Європейська правда", Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану ЄС з надання Україні допомоги на суму 90 млрд євро.
"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела в Брюсселі, що перший "військовий" транш 90 млрд кредиту ЄС для України становитиме 6 млрд євро. Він буде призначений на дрони українського виробництва, і буде виплачений щонайпізніше у червні.
Тим часом стало відомо, що ЄС може посилити вимоги для надання Україні кредиту на 90 млрд євро.
