Качка каже, що Угорщина не блокує переговори про вступ в ЄС, чекає кластерів у липні

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка стверджує, що в ЄС немає принципового блокування переговорів про вступ України.

Про це він заявив у коментарі журналістам у понеділок, напередодні міжурядової конференції Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Тарас Качка підтвердив, що у вівторок вранці у Брюсселі відбудеться міжурядова конференція ЄС-Україна, де урочисто буде схвалене рішення про відкриття переговорів за шостим кластером.

Як відомо, перший кластер Україна та ЄС відкрили 15 червня. Решта кластерів (номер 2, 3, 4 та 5) наразі лишаться закритими.

Утім Качка стверджує, що вже у вівторок відбудуться переговори про те, щоби просуватися далі переговорним треком.

"У вівторок вранці у нас буде рішення про відкриття переговорів за шостим кластером. А далі на Раді ЄС у загальних справах буде відбуватися робота по відкриттю решти чотирьох кластерів. Вони повністю готові до відкриття", – повідомив прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Угорщина блокувала відкриття нових кластерів для України. Качка наполягає, що зараз про блокування не йдеться. "Блокування немає від жодної держави-члена. Тому можливо, що новини (щодо інших кластерів – ЄП) будуть ще протягом липня, – заявив він. – Адже ми бачимо, що майже всі держави-члени, готові не лише відкрити кластери, а й відкрити якомога швидше"

Джерело ЄП, наближене до переговорів з членами ЄС, уточнило, що заява Тараса Качки про відсутність блокування не означає, що Угорщина готова на відкриття решти кластерів негайно.

"Зараз є консенсус мінус Угорщина за відкриття всіх кластерів, але і Угорщина наголошує, що не заблокувала, а поставила на паузу решту чотири кластерів. Їхнє відкриття – питання часу і комфортного для угорців календаря", – додав чпіврозмовник ЄП.

Як повідомлялося, у Євросоюзі не підтримують оптимістичність очікувань віцепрем’єра щодо просування у липні. В Литві прогнозують, що всі інші відкладені до осені.

Наприкінці минулого тижня посли остаточно погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України в ЄС.