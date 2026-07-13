Качка заявляет, что Венгрия не блокирует переговоры с ЕС, ждет новостей о кластерах в июле

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка утверждает, что сейчас нет принципиального блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в понедельник, накануне межправительственной конференции Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тарас Качка подтвердил, что во вторник утром в Брюсселе состоится межправительственная конференция ЕС-Украина, на которой торжественно будет принято решение об открытии переговоров по шестому кластеру.

Как известно, первый кластер Украина и ЕС открыли 15 июня. Остальные кластеры (№ 2, 3, 4 и 5) пока останутся закрытыми.

Впрочем, Качка утверждает, что уже во вторник состоятся переговоры о том, чтобы продвигаться дальше по переговорному треку.

"Во вторник утром у нас будет решение об открытии переговоров по шестому кластеру. А далее на Совете ЕС по общим делам будет вестись работа по открытию остальных четырех кластеров. Они полностью готовы к открытию", – сообщил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокировала открытие новых кластеров для Украины. Качка настаивает, что сейчас о блокировке речи не идет. "Блокировки нет со стороны ни одного государства-члена. Поэтому возможно, что новости (относительно других кластеров – ЕП) появятся еще в течение июля, – заявил он. – Ведь мы видим, что почти все государства-члены готовы не только открыть кластеры, но и сделать это как можно быстрее"

Источник ЕП, близкий к переговорам с членами ЕС, уточнил, что заявление Тараса Качки об отсутствии блокировки не означает, что Венгрия готова к открытию остальных кластеров немедленно.

"Сейчас существует консенсус, за исключением Венгрии, по открытию всех кластеров, но и Венгрия подчеркивает, что не заблокировала, а приостановила остальные четыре кластера. Их открытие – вопрос времени и удобного для венгров графика", – добавил собеседник ЕП.

Как сообщалось, в Евросоюзе не разделяют оптимистичные ожидания вице-премьера относительно продвижения в июле. В Литве прогнозируют, что все остальные отложены до осени.

В конце прошлой недели послы окончательно согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.