Качка уверяет, что открытие остальных 4 кластеров не откладывается на "после лета"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что положительные новости об открытии следующих переговорных кластеров могут поступить "в любой момент" и этот вопрос не ставится на паузу до окончания летнего перерыва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментариях СМИ 14 июля.

Качка отметил, что открытие 6-го кластера для Украины сейчас, учитывая, что предыдущая межправительственная конференция состоялась месяц назад, это "очень хороший темп".

"Мы знаем, что COREPER и страны-члены продолжат работать над другими кластерами. Поэтому процесс вступления Украины идет без пауз. Конечно, были более высокие ожидания на фоне общего ощущения импульса, но мы рады, что все страны-члены вовлечены в процесс и не видим значительных препятствий", – отметил вице-премьер.

На вопрос о том, когда ожидать открытия следующих четырех кластеров, Качка отметил, что ожидает обсуждения этого вопроса между странами-членами на ближайших встречах в Брюсселе.

"Новости могут поступить в любой момент. Что мы точно знаем – что нет приостановки процесса, нет откладывания на "после летнего перерыва", – сказал Тарас Качка.

Накануне, 13 июля, он заявил, что в ЕС нет принципиального блокирования переговоров о вступлении Украины и следующие решения возможны в ближайшее время.

В то же время в Литве прогнозируют, что открытие следующих кластеров отложится до осени.

Как известно, 14 июля должен открыться переговорный кластер 6 "Внешние отношения" для Украины и Молдовы; соответствующее решение послы ЕС согласовали в минувшую пятницу. Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.