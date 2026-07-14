CNN: Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, ініційований Гремом

Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Про це телеканалу CNN повідомив неназваний представник Білого дому, передає "Європейська правда".

Сам Трамп, відповідаючи на запитання щодо законопроєкту Грема про санкції на пресконференції у понеділок, заявив, що "скоро" ухвалить рішення з цього приводу.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун раніше заявив, що Білий дім тісно співпрацював з покійним сенатором Гремом над цим проєктом, і повідомив CNN про надію на його схвалення.

"Для цього знадобляться демократи та республіканці тут, у Сенаті, але я сподіваюся, що ми зможемо це зробити", – сказав Тун.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, який разом з Гремом працював над законопроєктом, розповів CNN, що планує поговорити з Туном у про остаточну підготовку та терміни ухвалення документа, зокрема про пошук нового республіканця, який займе місце Грема як головного спонсора законодавчої ініціативи.

Законопроєкт, запропонований сенаторами від обох партій, відкриє шлях для Трампа до запровадження високих тарифів на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран і природний газ, щоб ще більше послабити Москву на тлі війни з Україною.

"Це слід розглядати як гідну данину поваги сенатору Грему – зробити це швидко, в пам’ять про нього. Це саме те, про що ми говорили, коли я востаннє розмовляв з ним у вихідні", – сказав Блументаль.

Слід зазначити, що за короткий час до своєї раптової смерті Ліндсі Грем повідомив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії.

Сенатор помер фактично у день свого повернення з поїздки в Україну, а наступного ранку мав заплановане інтерв’ю.

Грем виступив співавтором законопроєкту щодо санкцій проти Росії, ухвалення якого затримувалося ще з минулого року. Ще в середині листопада сенатор заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.