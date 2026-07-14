CNN: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, инициированный Грэмом

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.

Об этом телеканалу CNN сообщил неназванный представитель Белого дома, передает "Европейская правда".

Сам Трамп, отвечая на вопрос о законопроекте Грэма о санкциях на пресс-конференции в понедельник, заявил, что "скоро" примет решение по этому поводу.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун ранее заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с покойным сенатором Грэмом над этим проектом, и сообщил CNN о надежде на его одобрение.

"Для этого понадобятся демократы и республиканцы здесь, в Сенате, но я надеюсь, что мы сможем это сделать", – сказал Тун.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, который вместе с Грэмом работал над законопроектом, рассказал CNN, что планирует поговорить с Туном об окончательной подготовке и сроках принятия документа, в частности о поиске нового республиканца, который займет место Грэма в качестве главного спонсора законодательной инициативы.

Законопроект, предложенный сенаторами от обеих партий, откроет Трампу путь к введению высоких тарифов на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ, чтобы еще больше ослабить Москву на фоне войны с Украиной.

"Это следует рассматривать как достойную дань уважения сенатору Грэму – сделать это быстро, в память о нем. Это именно то, о чем мы говорили, когда я в последний раз разговаривал с ним в выходные", – сказал Блументаль.

Следует отметить, что незадолго до своей внезапной смерти Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России.

Сенатор скончался фактически в день своего возвращения из поездки в Украину, а на следующее утро у него было запланировано интервью.

Грэм выступил соавтором законопроекта о санкциях против России, принятие которого затягивалось еще с прошлого года. Еще в середине ноября сенатор заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.