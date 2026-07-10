Грем заявив про узгодження з Білим домом законопроєкту про санкції проти РФ

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.

Про це він сказав під час візиту у Київ 10 липня, цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

За словами Грема, він та сенатори Річард Блюменталь й Джин Шагін працювали разом з адміністрацією американського президента Дональда Трампа, аби переконатися, що цей документ буде "прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати".

"Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – акцентував Грем.

Він зазначив, що після повернення до Вашингтона, разом із Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, "чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії".

Грем впевнений, що це "надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни".

Окрім цього, він наголосив, що також проведе переговори з Трампом та країнами, які купують дешеву російську нафту й обходять санкції, аби переконати їх допомогти покласти край війні.

Ще в середині листопада 2025 року Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

У січні 2026 року він заявив, що президент США дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.