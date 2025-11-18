Сенатор Грем: Трамп благословив Конгрес на ухвалення проєкту про санкції проти РФ

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Про це Грем написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор нагадав, що у разі ухвалення закон дозволить президенту запроваджувати вторинні санкції і тарифи щодо країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи таким чином воєнну машину РФ.

"Я дуже радий, що з благословення президента Трампа Конгрес прийме законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримує переважна більшість представників обох партій і який надасть президенту Трампу додаткові інструменти для припинення кровопролиття в Україні", – підкреслив він.

За словами Грема, закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та влади, щоб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів, чинячи тиск як на самого господаря Кремля, так і на країни, які його підтримують, такі як Іран.

"Я ціную сильну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті", – додав він.

Сенатор зазначив, що санкції Трампа проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл" мали великий вплив.

"Законопроєкт про санкції проти Росії продовжить динаміку, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди", – резюмував він.

Серед сенаторів існує сильна підтримка того, щоб Москва відчула більші наслідки за свою війну в Україні. У вересні група сенаторів з обох партій висунула новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей під час війни.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.