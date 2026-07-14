У Придністров’ї невідомі підірвали банкомат

У вівторок в місті Бендери, що у невизнаному Придністров’ї, невідомі підірвали банкомат в торговому центрі та викрали з нього всі кошти.

Про це повідомило видання "МОСТ" з посиланням на місцеву міліцію, передає "Європейська правда".

В ніч на 14 липня в Бендерах четверо чоловіків у темному одязі підірвали банкомат і викрали гроші, які там знаходилися. Про яку суму йдеться – поки що невідомо.

Невідомі втекли з місця злочину. Місцева міліція намагається встановити особи зловмисників та обставини події.

Зазначається, що вибух пролунав близько 4-ї ранку. Його чули мешканці сусідніх кварталів, а в житловому будинку неподалік затремтіли шибки.

Вибух також пошкодив сусідній магазин. Місце інциденту оточили.

Повідомляли, що у чеській столиці Празі вночі 4 квітня підірвали два банкомати, розташованих біля одного з торгових центрів.

Також у квітні Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі викрило організовану злочинну групу та запобігло плану з виготовлення та введення в обіг фальшивих євробанкнот на суму до 360 мільйонів, частину з них мали спрямувати на ринок в Україні.