В Приднестровье неизвестные взорвали банкомат

Во вторник в городе Бендеры, расположенном в непризнанном Приднестровье, неизвестные взорвали банкомат в торговом центре и похитили из него все средства.

Об этом сообщило издание "МОСТ" со ссылкой на местную милицию, передает "Европейская правда".

В ночь на 14 июля в Бендерах четверо мужчин в темной одежде взорвали банкомат и похитили находившиеся в нем деньги. О какой сумме идет речь – пока неизвестно.

Неизвестные скрылись с места преступления. Местная полиция пытается установить личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

Отмечается, что взрыв прогремел около 4 часов утра. Его слышали жители соседних кварталов, а в жилом доме неподалеку задрожали стекла.

Взрыв также повредил соседний магазин. Место происшествия оцеплено.

Сообщалось, что в чешской столице Праге ночью 4 апреля взорвали два банкомата, расположенных возле одного из торговых центров.

Также в апреле Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши разоблачило организованную преступную группу и предотвратило план по изготовлению и введению в обращение фальшивых евробанкнот на сумму до 360 миллионов, часть из которых должна была быть направлена на рынок Украины.