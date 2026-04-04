У Празі підірвали два банкомати біля торгового центру

У чеській столиці Празі вночі 4 квітня підірвали два банкомати, розташованих біля одного з торгових центрів.

Про це повідомляє iDNES, пише "Європейська правда".

У поліції Праги повідомили, що про інцидент повідомили близько 4:30 ранку.

"Ми отримали повідомлення про пошкодження двох банкоматів на вулиці Опатовській. Банкомати розташовані поруч одне з одним поблизу торгового центру", – прокоментувала речниця поліції Ева Кропачова.

"На місці працюють слідчі кримінальної поліції та вибухотехніки, щоб з’ясувати, чи залишаються подальші загрози, пов’язані з пошкодженням банкоматів", – додала вона.

Jiří Meixner, iDNES

Пошуки зловмисника тривають. Про постраждалих у зв’язку з вибухом досі не повідомляли.

