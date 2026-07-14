ЗМІ: у Польщі готують посилення покарань військовим за невиконання наказів у бойовій ситуації

У Польщі перебуває у процесі розробки проєкт, що передбачає радикальне посилення покарань для військових за невиконання наказу у бойовій ситуації.

Про це стало відомо виданню Rzeczpospolita, яке цитують також інші ЗМІ, пише "Європейська правда".

Мін’юст та Міноборони Польщі нібито розглядають суттєве посилення покарань для військових за невиконання наказів у воєнний час.

Експерти кодифікаційної комісії, що готували висновок з даного питання, погодилися з тим, що існуючі покарання створювалися для мирного часу, тоді як покарання на випадок воєнного часу мали бути прописані в окремому законодавчому акті – якого так і не підготували.

За чинним законодавством, невиконання військовим наказу, відмова виконувати наказ чи виконання невідповідно змісту наказу карається терміном до 3 років позбавлення волі; за обтяжуючих обставин – до 5 років.

В експертній комісії зауважили, що важливість дисципліни у бойових ситуаціях суттєво зростає і за проступки в цих обставинах мають бути жорсткіші покарання.

У їхніх рекомендаціях – від 5 до 30 років позбавлення волі, а за відмову виконувати наказ у бойовій ситуації – до довічного ув’язнення. В аргументації посилаються на кодекси 1944 і 1969 років, де за це існувала смертна кара.

Пропозиції кодифікаційної комісії перебувають на розгляді у Міністерстві юстиції.

Раніше цього тижня міністр оборони Польщі заявив, що молоді українці, придатні до військової служби, мали б бути в Україні та брати участь у її обороні.

Одне з останніх опитувань у Європі показало сумніви європейців у спроможності захиститися без допомоги США.