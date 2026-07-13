Міністр оборони Польщі: придатні до служби українці мають бути в Україні і служити

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", Косіняк-Камиш заявив у понеділок, 13 липня.

Польський міністр у своїй промові розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", – заявив він.

Та одночасно міністр перейшов до критики українців, зокрема, придатних до служби, заявивши, що їм слід бути в Україні та боронити її від РФ.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", – сказав Косіняк-Камиш.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.