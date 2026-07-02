Опитування: європейці сумніваються, що зможуть захищатися самостійно, без США

Європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США, проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Public First у 24 країнах ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опитування показало, що 40% респондентів вважають прийнятним, щоб їхня країна покладалася на Європу в питаннях військової допомоги, тоді як лише 14% готові приймати допомогу від країн поза межами континенту, таких як Сполучені Штати.

"Європейці почуваються менш захищено і вважають, що США є менш надійними. Чи означає це готовність зіткнутися з деякими гострими компромісами, які передбачатиме більш автономна європейська оборона – зокрема, необхідність більших інвестицій, які не обов’язково будуть спрямовані на підприємства у їхній власній країні, – залишається відкритим питанням", – зазначив Ананд Менон, директор компанії Public First.

Однак думки громадян ЄС щодо здатності Європи це зробити розділилися: 41% вважає, що Європа готова їх захищати, тоді як 43% – що ні.

Ще більше сумнівів викликає національна оборона: 58% респондентів вважають, що їхня країна не готова до самооборони, і лише 27% вважають, що готова.

Жителі країн, що знаходяться ближче до Росії, зокрема країн Балтії, Румунії та Болгарії, висловили найбільші сумніви щодо своєї здатності захиститися без зовнішньої допомоги.

Уряди цих країн є рішучими прихильниками НАТО, і більшість з них хоче, щоб США залишили свої війська в Європі.

Єдиним винятком стала Фінляндія, де значна більшість – 76% – впевнена, що їхня країна готова захищатися самостійно. Фінляндія, новий член НАТО, має потужну програму призову та добре озброєні збройні сили, які готуються до російського нападу.

Незважаючи на сумніви щодо відданості Вашингтона, більшість європейських країн досі закуповують ключові системи озброєння в Америки та покладаються на основні можливості США, такі як розвідка, космічні ресурси та дозаправка в повітрі. Проте 46% опитаних погодилися, що європейські країни повинні виробляти оборонне обладнання на власній території, навіть якщо це призведе до збільшення витрат.

Ще одне опитування показало, що за менш як два роки сприйняття Сполучених Штатів як союзника Європи обвалилося удвічі, зараз так вважають лише 11% європейських респондентів.

Серед європейців також немає явної підтримки на користь заміни НАТО суто європейською оборонною організацією, попри втрату довіри до США.