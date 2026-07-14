СМИ: в Польше готовят ужесточение наказаний для военных за невыполнение приказов в боевой ситуации

В Польше находится в стадии разработки законопроект, предусматривающий радикальное ужесточение наказаний для военных за невыполнение приказа в боевой обстановке.

Об этом стало известно изданию Rzeczpospolita, на которое ссылаются также другие СМИ, пишет "Европейская правда".

Минюст и Минобороны Польши якобы рассматривают возможность существенного ужесточения наказаний для военных за невыполнение приказов в военное время.

Эксперты кодификационной комиссии, готовившие заключение по данному вопросу, согласились с тем, что существующие наказания были разработаны для мирного времени, тогда как наказания на случай военного времени должны были быть прописаны в отдельном законодательном акте – которого так и не подготовили.

Согласно действующему законодательству, неисполнение военным приказа, отказ от исполнения приказа или исполнение не в соответствии с содержанием приказа наказывается лишением свободы на срок до 3 лет; при отягчающих обстоятельствах – до 5 лет.

В экспертной комиссии отметили, что важность дисциплины в боевых ситуациях существенно возрастает, и за проступки в этих обстоятельствах должны быть более жесткие наказания.

В их рекомендациях – от 5 до 30 лет лишения свободы, а за отказ выполнять приказ в боевой ситуации – до пожизненного заключения. В аргументации ссылаются на кодексы 1944 и 1969 годов, где за это существовала смертная казнь.

Предложения кодификационной комиссии находятся на рассмотрении в Министерстве юстиции.

Ранее на этой неделе министр обороны Польши заявил, что молодые украинцы, годные к военной службе, должны быть в Украине и участвовать в её обороне.

Один из последних опросов в Европе показал сомнения европейцев в способности защититься без помощи США.