Німеччина передала рятувальникам ДСНС 10 комплектів обладнання для порятунку з-під завалів

Українські рятувальники отримали від Німеччини 10 комплектів рятувального обладнання, що допоможе рятувати людей з-під завалів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише "Європейська правда".

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій отримали від Німеччини 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання, яке допоможе швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби.

Обладнання закупили через фонд GIZ на запит української сторони, щоб підтримати Україну на тлі російських обстрілів.

"Від моменту, коли українська сторона повідомила про нагальну потребу, до передачі цього обладнання минуло лише шість днів. Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною", – зазначила Катрін Бухгольц, тимчасова повірена у справах Німеччини.

Минулого року Латвія передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а Франція – 40 роботів-пожежників, які залучались до гасіння Нотр-Даму.