Германия передала спасателям ГСЧС 10 комплектов оборудования для спасения из-под завалов

Украинские спасатели получили от Германии 10 комплектов спасательного оборудования, которое поможет спасать людей из-под завалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), пишет "Европейская правда".

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций получили от Германии 10 комплектов гидравлического спасательного оборудования, которое поможет быстрее деблокировать людей из-под завалов, разрезать металлические конструкции и транспортные средства.

Оборудование было закуплено через фонд GIZ по запросу украинской стороны, чтобы поддержать Украину на фоне российских обстрелов.

"С момента, когда украинская сторона сообщила о насущной потребности, до передачи этого оборудования прошло всего шесть дней. Это пример эффективного сотрудничества и свидетельство подлинного партнерства и дружбы между Германией и Украиной", – отметила Катрин Бухгольц, временная поверенная в делах Германии.

В прошлом году Латвия передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей, а Франция – 40 роботов-пожарных, которые задействовались при тушении пожара в Нотр-Даме.