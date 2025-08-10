Латвія передала ДСНС 16 пожежних автомобілів

Українські рятувальники отримали від Латвії 16 пожежних автомобілів.

Про це ДСНС Буковини повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

У рамках Механізму цивільного захисту на Буковину прибула гуманітарна допомога для ДСНС від Латвійської Республіки за підтримки товариства "Таві Драугі".

"16 пожежних автомобілів значно підсилять матеріально-технічну базу підрозділів ДСНС та вже незабаром будуть розподілені по різних куточках України", – йдеться у повідомленні.

"ДСНС щиро дякує латвійським колегам та партнерам за допомогу, що рятує життя та зміцнює нашу спільну безпеку", – додали рятувальники.

Нещодавно естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

А у липні громада фінського міста Тампере, яке є одним з міст-побратимів української столиці, подарувала Києву два автобуси.