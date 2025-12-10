Укр Рус Eng

Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників, які залучались до гасіння Нотр-Даму

фото, відео
Новини — Середа, 10 грудня 2025, 16:29 — Марія Ємець

Франція передала українським рятувальникам 40 роботів-пожежників Colossus – моделі, яка успішно показала себе у тому числі під час гасіння пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомили на сторінках посольства Франції в Україні, пише "Європейська правда". 

Франція передала Державній службі надзвичайних ситуацій України 40 передових роботів-пожежників Colossus виробника Shark Robotics, придбаних за французькі кошти. 

Роботи розроблялися у тісній співпраці з французькою пожежною службою і розраховані на те, щоб спростити роботу і зменшити ризики для пожежників під час складних операцій. 

Спроєктовані для роботи за надзвичайно високих температур, роботи можуть використовуватися і для гасіння вогню, і для евакуації постраждалих та перебувати там, де для живої людини занадто велика небезпека.  

Colossus використовувалися у тому числі під час гасіння сумнозвісної пожежі в Соборі Паризької Богоматері та добре показали себе, пропрацювавши в екстремальних умовах понад 10 годин.

Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: