Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників, які залучались до гасіння Нотр-Даму

Франція передала українським рятувальникам 40 роботів-пожежників Colossus – моделі, яка успішно показала себе у тому числі під час гасіння пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомили на сторінках посольства Франції в Україні, пише "Європейська правда".

Франція передала Державній службі надзвичайних ситуацій України 40 передових роботів-пожежників Colossus виробника Shark Robotics, придбаних за французькі кошти.

La 🇫🇷 s’engage pour renforcer @SESU_UA & la sécurité de l’🇺🇦!

Une cérémonie avec l’Ambassadeur @GaelVeyssiere & @HeilbronnPierre a célébré la livraison de 40 robots-pompiers COLOSSUS de @SharkRobotics au SESU, financés par la 🇫🇷 et renforçant la résilience 🇺🇦 face aux incendies🤖 pic.twitter.com/X1Q31Tyavb – La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) December 10, 2025

Роботи розроблялися у тісній співпраці з французькою пожежною службою і розраховані на те, щоб спростити роботу і зменшити ризики для пожежників під час складних операцій.

Спроєктовані для роботи за надзвичайно високих температур, роботи можуть використовуватися і для гасіння вогню, і для евакуації постраждалих та перебувати там, де для живої людини занадто велика небезпека.

Colossus використовувалися у тому числі під час гасіння сумнозвісної пожежі в Соборі Паризької Богоматері та добре показали себе, пропрацювавши в екстремальних умовах понад 10 годин.

Латвія влітку передала ДСНС 16 пожежних автомобілів, а естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.