Туск про заклики зупинити допомогу Україні: "це вбивча політика"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував кандидата у прем’єри від ключової опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека за заклики зупинити фінансування допомоги для України, назвавши це "вбивчою політикою".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

Туск прокоментував заяви Чарнека про те, що Польща мала б "змусити ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови, вимагаючи йти на поступки в історичних питаннях.

Туск назвав це "вбивчою політикою і змаганням в антиукраїнських настроях".

Також польський прем’єр заявив, що інцидент з образами українок в автобусі у Бельсько-Бялій – "огидний випадок, якого не мало статися".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський після заяв Чарнека заявив, що той "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання політиків "ПіС" з більш правими партіями в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

Зі схожими коментарями виступив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, заявивши, що опоненти поводяться "як одурманені".

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