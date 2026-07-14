Кандидат у прем’єри Польщі закликав зупинити допомогу ЄС Україні, в уряді відповіли

Кандидат у прем’єр-міністри Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив про потребу примусити ЄС зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.

Про це повідомляє Onet, передає "Європейська правда".

Політик партії "Право і справедливість" ("ПіС") заявив, що якби він очолив польський уряд, то "змусив би Україну на міжнародній арені радикально змінити курс щодо Польщі та поляків". Він уточнив, що Варшава "має багато інструментів", щоб примусити Київ змінити свою політику, зокрема щодо історичних питань.

Як приклад, Чарнек навів ухвалення Європарламентом резолюції, в якій міститься пункт із критикою України за найменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА.

"Це треба просто прямо сказати: Україна, яка ґрунтуватиметься на антицінностях, що прославлятимуть бандерівську ідеологію, тотожну німецькому нацизму, – для такої України немає місця в Європі, і це мають визнати європейські столиці", – сказав Чарнек.

Він запропонував "змусити" ЄС зупинити допомогу Україні, доки вона не відмовиться від цих цінностей.

"Треба змусити Європейський Союз, у тому числі й завдяки нашій позиції в Європейському Союзі, на цей момент припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей", – додав політик.

Міністр закордонних справ Польщі відреагував на заяви кандидата у прем’єри від "ПіС". Сікорський написав, що такими закликами Чарнек "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання "ПіС" з проросійськими партіями "Конфедерація" та "Конфедерація польської корони" в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

Чарнек раніше вже відзначався своїми антиукраїнськими заявами. 11 липня, у День пам’яті жертв Волинської трагедії, кандидат у прем’єр-міністри від партії Польщі "Право і справедливість" анонсував резолюцію, якою уряд закликатимуть не пускати Україну до ЄС до вирішення історичних суперечок довкола трагедії.

На початку липня лідер політсили Ярослав Качинський у листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо "культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН".