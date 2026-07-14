Міністр оборони Польщі розкритикував підбурювання антиукраїнських настроїв

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які спекулюють на антиукраїнських настроях та закликають зупинити допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

На питання про те, чи розуміють можливі наслідки своїх вчинків ті польські політики, які спекулюють на антиукраїнських настроях у Польщі, Косіняк-Камиш відповів, що "не знає, чи вони взагалі щось знають про події останніх днів, бо виглядають як зовсім одурманені".

Він також відзначив, що минулого тижня Росія докладала зусиль для сіяння розбрату між поляками й українцями довкола теми Волинської трагедії.

"З’явилося багато фальшивої інформації і спроб прославляти Волинську різанину у різних публічних доменах. Це дуже небезпечні дії Російської Федерації", – заявив він.

Косіняк-Камиш зауважив, що лише за минулий тиждень Україна зазнала численних нових повітряних ударів з боку Росії, на додачу до боїв на фронті.

"Ті у Польщі, хто впевнено заявляє, що підтримка України не потрібна і шкодить Польщі – шкодять безпеці Польської держави і діють проти інтересів НАТО", – наголосив він.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував кандидата у прем’єри від "ПіС" Пшемислава Чарнека за заклики припинити допомогу Україні, наголошуючи, що змагання "ПіС" з проросійськими партіями "Конфедерація" та "Конфедерація польської корони" в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

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