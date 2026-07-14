Туск о призывах прекратить помощь Украине: "Это губительная политика"

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал кандидата в премьеры от ключевой оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека за призывы прекратить финансирование помощи Украине, назвав это "губительной политикой".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Туск прокомментировал заявления Чарнека о том, что Польша должна "заставить ЕС" прекратить финансирование поставок оружия для Украины и её восстановления, требуя идти на уступки в исторических вопросах.

Туск назвал это "губительной политикой и соревнованием в антиукраинских настроениях".

Также польский премьер заявил, что инцидент с оскорблениями украинок в автобусе в Бельско-Бялой – "отвратительный случай, которого не должно было произойти".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после заявлений Чарнека заявил, что тот "хочет допустить Путина к польской границе", а соревнование политиков "ПиС" с более правыми партиями в антиукраинской риторике "лишает их разума".

С похожими комментариями выступил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, заявив, что оппоненты ведут себя "как одурманенные".

Читайте также: Польские власти делают шаг навстречу Украине. Как годовщина Волыни не стала поводом для новой эскалации.