Рада запровадила нову державну нагороду за набуття членства у ЄС

Верховна Рада 14 липня ухвалила закон про запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.

Про це повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".

Йдеться про закон "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України", який ініціював президент Володимир Зеленський як законопроєкт №15359.

Згідно з ухваленим законом, орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також нагороду вручатимуть за вагомий внесок у допомогу Україні для посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи, а також за зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру, добросусідства і розвитку дружніх відносин між народами.

Головним з опрацювання законопроєкту був Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Прийняття закону є важливим кроком у розвитку системи державних нагород України та сприятиме відзначенню осіб, які зробили вагомий внесок у реалізацію європейського курсу України, зміцнення міжнародної підтримки нашої держави та утвердження спільних європейських цінностей.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.