Рада учредила новую государственную награду за обретение членства в ЕС

14 июля Верховная Рада приняла закон об учреждении новой государственной награды – ордена Европы.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

Речь идет о законе "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины", который инициировал президент Владимир Зеленский в качестве законопроекта №15359.

Согласно принятому закону, орденом Европы будут награждать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также награду будут вручать за весомый вклад в помощь Украине в укреплении ее устойчивости в защите независимости и безопасности всей Европы, а также за укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира, добрососедства и развития дружественных отношений между народами.

Ведущим в разработке законопроекта выступил Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Принятие закона является важным шагом в развитии системы государственных наград Украины и будет способствовать награждению лиц, внесших весомый вклад в реализацию европейского курса Украины, укрепление международной поддержки нашего государства и утверждение общих европейских ценностей.

Напомним, что 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных 4 кластеров не откладывается на "после лета".

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.