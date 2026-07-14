У Брюсселі сталася пожежа на будівництві: є загиблі та зниклі безвісти

У Брюсселі у вівторок, 14 липня, внаслідок пожежі на будівельному майданчику загинуло кілька людей, також тривають пошуки зниклих безвісти.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як зазначається, пожежа спалахнула на центральній площі міста. Місцева пожежна служба повідомила, що на момент спалаху пожежі на будівельному майданчику перебувало понад 200 робітників і що трьох осіб було доставлено до лікарні.

За даними представника місцевої служби інспекції праці, в одному з двох ліфтів на великому об'єкті реконструкції було знайдено тіла невідомої кількості людей.

Представник зазначив, що поки що невідомо, чи це тіла всіх шести безвісти зниклих робітників.

На початку липня у німецькому місті Людвігслюст двоє пацієнтів загинули в пожежі у лікарні.

Також писали, що щонайменше шість людей загинули в пожежі у багатоповерхівці в Антверпені.