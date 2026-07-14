В Брюсселе произошел пожар на стройке: есть погибшие и пропавшие без вести

Во вторник, 14 июля, в Брюсселе в результате пожара на строительной площадке погибло несколько человек; также продолжаются поиски пропавших без вести.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление местных властей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, пожар вспыхнул на центральной площади города. Местная пожарная служба сообщила, что на момент возникновения пожара на строительной площадке находилось более 200 рабочих и что трое человек были доставлены в больницу.

По данным представителя местной службы инспекции труда, в одном из двух лифтов на крупном объекте реконструкции были обнаружены тела неизвестного количества людей.

Представитель отметил, что пока неизвестно, являются ли это тела всех шестерых без вести пропавших рабочих.

В начале июля в немецком городе Людвигслюст двое пациентов погибли в пожаре в больнице.

Также сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в пожаре в многоэтажном здании в Антверпене.