У Німеччині двоє людей загинули внаслідок пожежі у лікарні
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Новини — Четвер, 2 липня 2026, 11:35 —
Новини — Четвер, 2 липня 2026, 11:35 —
У німецькому місті Людвігслюст двоє пацієнтів загинули в пожежі у лікарні.
Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда".
Пожежа спалахнула рано вранці 2 липня в одній з палат LUP Clinic у Людвігслюсті, вогонь поширився також на відділ судинної хірургії і на дах.
Пацієнтів та персонал евакуювали до іншого приміщення на території лікарні.
Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі двоє пацієнтів загинули, одна людина постраждала від диму.
Гасити вогонь з’їхались пожежники з усієї округи. Через дим мешканцям довколишніх кварталів порадили зачинити вікна і вимкнути вентиляцію.
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