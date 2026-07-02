У Німеччині двоє людей загинули внаслідок пожежі у лікарні

У німецькому місті Людвігслюст двоє пацієнтів загинули в пожежі у лікарні.

Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула рано вранці 2 липня в одній з палат LUP Clinic у Людвігслюсті, вогонь поширився також на відділ судинної хірургії і на дах.

Sophie Jung, Ralf Drefin

Пацієнтів та персонал евакуювали до іншого приміщення на території лікарні.

Ralf Drefin

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі двоє пацієнтів загинули, одна людина постраждала від диму.

Гасити вогонь з’їхались пожежники з усієї округи. Через дим мешканцям довколишніх кварталів порадили зачинити вікна і вимкнути вентиляцію.

1 липня щонайменше шість людей загинули в пожежі у багатоповерхівці в Антверпені.

У Греції двоє людей загинули внаслідок лісової пожежі.