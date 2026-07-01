Щонайменше шість людей загинули в пожежі у багатоповерхівці в Антверпені

У середу вранці у багатоквартирному будинку в районі Лінкеровер в бельгійському Антверпені сталася велика пожежа.

Про це повідомляє бельгійський мовник VRT, передає "Європейська правда".

1 липня вранці, незадовго до 10:00, за повідомленнями, на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. Попередня версія свідчила, що вогонь виник на восьмому поверсі.

фото VRT

Будинок розташований на лівому березі річки Шельди. Причина пожежі поки що не встановлена.

Спочатку повідомляли про п'ятьох загиблих, однак пізніше речниця місцевої поліції поінформувала про шосту жертву.

"Пожежна служба досі продовжує пошуки інших можливих жертв, але важко оцінити, скільки людей перебувало вдома на момент спалаху пожежі", – сказала речниця.

У будинку проживає понад 200 осіб. "Наші бригади евакуювали мешканців з будівлі", – повідомила пожежна служба. Під час операції використовувався дрон.

Пожежу ще не вдалося загасити, але вогонь більше не поширюється.

21 червня під час пожежі в готелі у Гамбурзі постраждали 14 людей.

У Парижі вдень 25 березня спалахнула пожежа в елітному готелі "Брістоль", що розташований в історичному центрі міста неподалік Єлисейського палацу.