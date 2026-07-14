Поліція Британії заявила про цілеспрямоване вбивство ексміністерки

Британська поліція у справах боротьби із тероризмом заявила, що колишня депутатка парламенту та міністерка Енн Віддекомб загинула від "цілеспрямованого нападу".

Про це правоохоронці повідомили у вівторок, 14 липня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Заступник комісара Лоуренс Тейлор, керівник підрозділу з боротьби з тероризмом, заявив, що вбивство було "певною мірою підготовлене та сплановане", але відмовився надати додаткові подробиці.

На запитання, чи було вбивство спрямовано проти партії Reform UK, він відповів, що поліція все ще з’ясовує мотиви злочину.

10 липня 78-річну Віддекомб, яка раніше обіймала посаду міністерки з питань пенітенціарної системи в уряді Консервативної партії, знайшли мертвою у її будинку в Гейторі поблизу Ньютон-Абботта в графстві Девон.

Британська поліція ввечері 11 липня заарештувала 28-річного громадянина Британії за підозрою у вбивстві Віддекомб.