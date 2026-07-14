Британская полиция заявила о целенаправленном убийстве экс-министра
Британская полиция по борьбе с терроризмом заявила, что бывшая депутат парламента и министр Энн Виддекомб погибла в результате "целенаправленного нападения".
Об этом правоохранительные органы сообщили во вторник, 14 июля, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, руководитель подразделения по борьбе с терроризмом, заявил, что убийство было "в определенной степени подготовлено и спланировано", но отказался предоставить дополнительные подробности.
На вопрос, было ли убийство направлено против партии Reform UK, он ответил, что полиция все еще выясняет мотивы преступления.
10 июля 78-летнюю Виддекомб, ранее занимавшую пост министра по делам пенитенциарной системы в правительстве Консервативной партии, обнаружили мертвой в её доме в Гейторе недалеко от Ньютон-Абботта в графстве Девон.
Вечером 11 июля британская полиция арестовала 28-летнего гражданина Великобритании по подозрению в убийстве Виддекомб.