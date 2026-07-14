Чому США почали нову кампанію тиску на суд у Гаазі та як це може вплинути на Україну

Між Сполученими Штатами та Міжнародним кримінальним судом – новий етап багаторічного конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа стверджує, що МКС загрожує американському суверенітету, тоді як прихильники суду вважають його одним із небагатьох механізмів, здатних притягувати до відповідальності навіть найвпливовіших посадовців світу.

Про конфлікт і те, чому він є небезпечним для України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської-Богданової Трамп знову атакує суд у Гаазі. Чому він це робить і що буде зі справою проти Путіна. Далі – стислий її виклад.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), штаб-квартира якого розташована в нідерландській Гаазі, було офіційно засновано у 2002 році після набуття чинності Римським статутом. Це перший постійний міжнародний суд, створений для розслідування та притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у вчиненні найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти.

Ідея створення постійного міжнародного кримінального трибуналу отримала широку підтримку після кривавих конфліктів на Балканах у 1990-х роках та геноциду в Руанді.

МКС є судом останньої інстанції й втручається лише тоді, коли національні судові органи не можуть або не хочуть проводити належне розслідування чи притягати винних до відповідальності.

Юрисдикція суду поширюється на злочини, скоєні після 1 липня 2002 року. Тобто – після набуття чинності Римським статутом.

Станом на сьогодні Римський статут ратифікували 125 держав.

Водночас низка впливових країн так і не приєдналася до суду. Серед них Сполучені Штати – вони підписали Римський статут у 2000 році, однак так і не ратифікували.

Від самого початку існування МКС Вашингтон намагався обмежити можливість переслідування американських громадян.

У 2017 році, за першого президентства Трампа, між США та МКС спалахнув конфлікт – тодішня головна прокурорка суду Фату Бенсуда спробувала розпочати розслідування щодо катувань затриманих, звинувачених у тероризмі за часи адміністрації Буша в межах ширшого розслідування війни в Афганістані.

У відповідь на це адміністрація Трампа застосувала санкції проти співробітників суду, а колишній держсекретар Майк Помпео засудив його та назвав корумпованим.

Потепління прийшло у відносини 2021 року, коли адміністрація президента Джо Байдена скасувала санкції Трампа, а новопризначений прокурор Карім Хан припинив розслідування подій в Афганістані.

Повернення Трампа до Білого дому після президентських виборів 2024 року ознаменувало новий етап протистояння між Сполученими Штатами та Міжнародним кримінальним судом. Хоча Вашингтон і раніше різко критикував діяльність суду, саме за другої адміністрації Трампа ця критика переросла у санкційні кроки.

Ну а тепер державний секретар Марко Рубіо пообіцяв, що Сполучені Штати готові "ліквідувати МКС цеглина за цеглиною, якщо буде потрібно".

Ці слова стали жорстким сигналом Вашингтона про намір і надалі посилювати тиск на міжнародний суд.

Для України конфлікт між Вашингтоном і МКС є небезпечним.

По-перше, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кількох російських посадовців включно з очільником Кремля Владіміром Путіним. Будь-який тиск США на суд потенційно може впливати на один із ключових міжнародних механізмів притягнення Росії до відповідальності.

По-друге, Вашингтон планує тиснути на держави, які продовжують співпрацювати із судом, але водночас отримують допомогу від США.

На щастя, розслідуванням воєнних злочинів Путіна займається нині не лише МКС – у травні 2026-го на засіданні Комітету міністрів Ради Європи схвалили процедуру запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської-Богданової Трамп знову атакує суд у Гаазі. Чому він це робить і що буде зі справою проти Путіна.