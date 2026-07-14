Почему США начали новую кампанию давления на суд в Гааге и как это может повлиять на Украину

Между Соединёнными Штатами и Международным уголовным судом начался новый этап многолетнего конфликта.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев.

Администрация американского президента Дональда Трампа утверждает, что МУС угрожает американскому суверенитету, тогда как сторонники суда считают его одним из немногих механизмов, способных привлекать к ответственности даже самых влиятельных чиновников мира.

О конфликте и о том, почему он опасен для Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой Трамп снова атакует суд в Гааге. Почему он это делает и что будет с делом против Путина. Далее – краткое изложение статьи.

Международный уголовный суд (МУС), штаб-квартира которого расположена в нидерландской Гааге, был официально учреждён в 2002 году после вступления в силу Римского статута. Это первый постоянный международный суд, созданный для расследования и привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении самых тяжких преступлений, вызывающих обеспокоенность всего международного сообщества.

Идея создания постоянного международного уголовного трибунала получила широкую поддержку после кровавых конфликтов на Балканах в 1990-х годах и геноцида в Руанде.

МУС является судом последней инстанции и вмешивается только тогда, когда национальные судебные органы не могут или не хотят проводить надлежащее расследование или привлекать виновных к ответственности.

Юрисдикция суда распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года. То есть – после вступления в силу Римского статута.

На сегодняшний день Римский статут ратифицировали 125 государств.

В то же время ряд влиятельных стран так и не присоединился к суду. Среди них Соединённые Штаты – они подписали Римский статут в 2000 году, однако так и не ратифицировали его.

С самого начала существования МУС Вашингтон пытался ограничить возможность преследования американских граждан.

В 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, между США и МУС разгорелся конфликт – тогдашняя главная прокурорка суда Фату Бенсуда попыталась начать расследование по факту пыток задержанных, обвиняемых в терроризме во времена администрации Буша, в рамках более широкого расследования войны в Афганистане.

В ответ на это администрация Трампа ввела санкции против сотрудников суда, а бывший госсекретарь Майк Помпео осудил его и назвал коррумпированным.

Потепление в отношениях наступило в 2021 году, когда администрация президента Джо Байдена отменила санкции Трампа, а новоназначенный прокурор Карим Хан прекратил расследование событий в Афганистане.

Возвращение Трампа в Белый дом после президентских выборов 2024 года ознаменовало новый этап противостояния между Соединёнными Штатами и Международным уголовным судом. Хотя Вашингтон и раньше резко критиковал деятельность суда, именно при второй администрации Трампа эта критика переросла в санкционные меры.

Ну а теперь государственный секретарь Марко Рубио пообещал, что США готовы "ликвидировать МУС кирпич за кирпичом, если потребуется".

Эти слова стали жёстким сигналом Вашингтона о намерении и в дальнейшем усиливать давление на международный суд.

Для Украины конфликт между Вашингтоном и МУС представляет опасность.

Во-первых, Международный уголовный суд выдал ордера на арест нескольких российских чиновников, включая главу Кремля Владимира Путина. Любое давление со стороны США на суд потенциально может повлиять на один из ключевых международных механизмов привлечения России к ответственности.

Во-вторых, Вашингтон планирует оказывать давление на государства, которые продолжают сотрудничать с судом, но в то же время получают помощь от США.

К счастью, расследованием военных преступлений Путина сейчас занимается не только МУС – в мае 2026 года на заседании Комитета министров Совета Европы была одобрена процедура создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской-Богдановой Трамп снова атакует суд в Гааге. Почему он это делает и что будет с делом против Путина.