Рубіо заявив про початок кампанії "усунення загрози" від МКС для США

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, пише "Європейська правда".

У Держдепі зазначили, що таким чином відомство буде "усувати загрозу", яку МКС "становить США".

"МКС становить нестерпну загрозу суверенітету США – він претендує на повноваження притягати до відповідальності та навіть ув’язнювати американських військовослужбовців і посадовців, які діють в інтересах національної безпеки США", – йдеться у заяві.

Рубіо заявив, що американці ніколи не погоджувалися на це, і всі американські президенти з часу ратифікації МКС "наполягали на тому, що МКС не має юрисдикції над громадянами США".

За його словами, зараз МКС прагне "стати глобальним арбітром, що не підзвітний нікому".

Тому він зазначив, що у кампанії з "ліквідації загрози, яку МКС становить для американців", не буде заборонених дипломатичних заходів.

Рубіо зазначив, що кампанія передбачатиме широкий спектр заходів, серед яких:

дипломатичні звернення вищого керівництва до іноземних держав, у яких наголошується на зловживаннях МКС та ризиках, що виникають для американців та інших країн, із закликом до них вийти зі складу МКС;

країни, які співпрацюють з американськими правоохоронними органами та збройними силами США або користуються перевагами "парасольки безпеки" США, закликаються відкинути нібито повноваження МКС щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців;

посилений контроль за країнами, які відмовляються відкинути фальшиві повноваження МКС, водночас покладаючись на допомогу США;

дипломатичні заклики до інших країн, які, як і США, не є учасницями Римського статуту, використовувати свої дипломатичні мережі для вжиття подібних заходів разом із нами;

анулювання віз та заборони на в’їзд для персоналу МКС;

посилення санкцій проти МКС та пов’язаних з ним організацій.

Зауважимо, що США за президентства Дональда Трампа украй критично ставляться до міжнародного кримінального правосуддя. На низку посадовців та суддів Міжнародного кримінального суду Трамп наклав санкції, також з обмеженнями стикнувся сам МКС.

У 2025 році Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

У червні 2025 року адміністрація президента США запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС. У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".