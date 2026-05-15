На засіданні Ради Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише "Європейська правда".

Церемонія відбулася у Кишиневі під час зустрічі на міністерському рівні. 36 держав світу та Європейський Союз дали згоду на схвалення Розширеної часткової угоди – міжнародного договору, який створює керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, цього дня "було пройдено точку неповернення – Спеціальний трибунал став юридичною реальністю". Водночас він зауважив, що це лише початок на шляху до справедливості.

Сибіга пообіцяв, що коло держав-учасниць спецтрибуналу розшириться. "Буде більше країн. Буде приміщення у Гаазі. І будуть вироки. Україні це потрібно. Європі це потрібно. І навіть Росії потрібен цей трибунал", – додав Сибіга.

Як наголосили у МЗС, розширена часткова угода щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу визначатиме адміністративні та управлінські засади його функціонування, а також створюватиме додаткові механізми для розширення міжрегіональної підтримки Спецтрибуналу. До Угоди можуть приєднатися як держави-члени Ради Європи, так і треті держави.

