В Італії не підтримали ініціативу партії Мелоні щодо виборчих правил

Парламент Італії у вівторок, 14 липня, відхилив ключову пропозицію з реформи виборчого законодавства, яку просувала партія прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Це стало серйозною політичною невдачею для уряду напередодні загальних виборів, запланованих на наступний рік.

Парламент розглядав законопроєкт, який передбачав перехід до повністю пропорційної виборчої системи з додатковими мандатами для коаліції, що здобуде перемогу на виборах.

Під час таємного голосування депутати не підтримали поправку партії Мелоні щодо повернення преференційного голосування за кандидатів у партійних списках.

Ініціативу відхилили з мінімальною перевагою – 188 голосів проти 187.

Попри те, що головні партнери урядової коаліції заявляли про підтримку пропозиції, результат голосування свідчить, що частина депутатів від правлячої більшості не підтримала позицію уряду.

Опозиційні сили привітали результати голосування, заявивши, що вони демонструють втрату прем’єркою повного контролю над парламентською більшістю.

Варто зазначити, що наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

У березні прем’єрка Італії з невеликим відривом програла на референдумі щодо судової реформи її уряду.

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