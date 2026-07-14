В Италии не поддержали инициативу партии Мелони по поводу избирательных правил

Парламент Италии во вторник, 14 июля, отклонил ключевое предложение по реформе избирательного законодательства, которое продвигала партия премьер-министра Джорджи Мелони.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Это стало серьёзным политическим провалом для правительства накануне всеобщих выборов, запланированных на следующий год.

Парламент рассматривал законопроект, который предусматривал переход к полностью пропорциональной избирательной системе с дополнительными мандатами для коалиции, одержавшей победу на выборах.

В ходе тайного голосования депутаты не поддержали поправку партии Мелони о возвращении преференциального голосования за кандидатов в партийных списках.

Инициатива была отклонена с минимальным перевесом – 188 голосов против 187.

Несмотря на то, что основные партнеры правительственной коалиции заявляли о поддержке предложения, результат голосования свидетельствует о том, что часть депутатов от правящего большинства не поддержала позицию правительства.

Оппозиционные силы приветствовали результаты голосования, заявив, что они демонстрируют утрату премьер-министром полного контроля над парламентским большинством.

Стоит отметить, что в конце февраля Мелони начали обвинять в намерении сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

В марте премьер-министр Италии с небольшим отрывом проиграла на референдуме по поводу судебной реформы ее правительства.

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