В Італії звинувачують Мелоні у спробі сфальсифікувати наступні вибори на свою користь

В Італії звинуватили прем’єр-міністерку країни Джорджу Мелоні в спробі сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Партії коаліції заявили, що закон, який регулює розподіл місць після виборів, дасть переможцю сильну робочу більшість і дозволить уникнути технократичних урядів.

Втім, критики закону кажуть, що він покликаний підтримати уряд Мелоні та не допустити лівих до влади.

"Їхнім пріоритетом, їхньою єдиною турботою є гарантування власних позицій, змінюючи закон неприйнятним чином", – йдеться в заяві опозиційної Демократичної партії.

Анджело Бонеллі з Партії зелених і Лівого альянсу заявив, що це "очевидна спроба маніпулювати майбутніми виборами".

Італія змінювала свої виборчі правила принаймні тричі за останні три десятиліття, хоча це не усунуло структурну нестабільність її урядів. З моменту проголошення республіки в 1948 році в країні змінилося понад 60 кабінетів міністрів.

Мелоні стала винятком, очоливши третій за тривалістю правління уряд країни.

Після приходу до влади восени 2022 року лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні ініціювала низку змін, аби запобігти політичній нестабільності в країні, серед іншого – пряме обрання президента.