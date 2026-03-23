Екзит-поли: італійці на референдумі не підтримали судову реформу Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з невеликим відривом програє на референдумі щодо судової реформи її уряду.

Про це свідчать дані трьох опитувань, оприлюднених одразу після закінчення голосування о 15:00, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з екзит-полами Swg і Opinio, проведеними телеканалами La7 і Rai, перевага була невеликою, але очікувалося, що 49-53% виборців проголосують проти запропонованих Мелоні реформ, тоді як 47-51% – за.

Опитування YouTrend для SkyTg24 показало, що 51,5% виступили проти реформ, а 48,5% підтримали їх.

Поразка на референдумі, ймовірно, послабить політичні позиції Мелоні, що особливо важливо напередодні загальних виборів, які очікуються до кінця наступного року.

22-23 березня в Італії проходив референдум для підтвердження схваленої урядом судової реформи. Зміни полягають у тому, щоб розділити кар’єрні шляхи суддів і державних прокурорів і розділити суддівський орган самоуправління на два окремих.

Референдуму передувала емоційна кампанія, у якій проурядовий табір переконував голосувати за реформу, а ліві центристи – "проти".

Опозиція, передусім "Демократична партія" і "Рух 5 зірок", вважають, що реформа створить загрози незалежності судової системи і створить простір для політичного впливу. В уряді відкидають цю критику і наполягають, що реформа потрібна, щоб вирішити проблему з політизованістю виборів до органу самоуправління суддів, Вищої ради правосуддя, після скандалів із залаштунковими домовленостями про призначення прокурорів.

Опитування за два тижні до референдуму демонстрували, що думки з приводу реформи розділилися приблизно навпіл.

Наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.