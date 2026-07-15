CША та Іран четверту ніч поспіль обмінялися ударами

Сполучені Штати й Іран четверту ніч поспіль обмінялися ударами на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

В армії США оголосили про "семигодинну хвилю" ударів по іранський об’єктах у ніч проти середи та ураження десятків цілей в районі Ормузької протоки та прибережних районах.

Іран завдав нових ударів по американських об’єктах у країнах регіону, зокрема у Кувейті. В мережі з’явилися відео ураження іранським ударним БпЛА вже палаючого складу у промисловій зоні поблизу Міна Абдулла.

Вранці у Міноборони Кувейту повідомили, що внаслідок атак Ірану постраждали четверо їхніх військових, що перебували на кувейтському судні. З вечора вівторка армія Кувейту збила одну балістичну, п’ять крилатих ракет і 33 БпЛА.

Двоє неназваних американських посадовців зазначили, що США допомагали Кувейту відбиватися від іранських ударів, у тому числі застосовуючи системи Patriot.

Також Іран заявив про ураження американських цілей на авіабазі Аль-Азрак у Йорданії. Повітряні цілі летіли також на Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп вчергове пригрозив розбомбити цивільну інфраструктуру Ірану, як електростанції та мости, якщо Тегеран не піде на перемовини. Також він заявив, що удари триватимуть, доки він "не скаже, що вже досить".

Нагадаємо, також Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану та бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

Згодом він заявив, що вирішив замінити 20% збір за прохід Ормузькою протокою торговельними та інвестиційними угодами, які різні держави Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами.