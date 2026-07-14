Трамп розповів, чого хоче замість збору за прохід Ормузькою протокою

Американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив замінити 20% збір за прохід Ормузькою протокою торговельними та інвестиційними угодами, які різні держави Перської затоки "укладатимуть" зі Сполученими Штатами.

Про це він написав у соцмережі Truth Social у вівторок, 14 липня, передає "Європейська правда".

Напередодні Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану, а також про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

У вівторок, 14 липня, Трамп повторив, що США запровадять повну блокаду іранських портів, а також розповів про своє нове рішення щодо стягування збору за прохід Ормузькою протокою.

"На основі надзвичайно плідних переговорів із керівництвом Близького Сходу я вирішив замінити 20% комісію США за відшкодування витрат на торговельні та інвестиційні угоди, які різні держави Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами", – зазначив американський президент.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран третю ніч поспіль обмінялися ударами на Близькому Сході після зриву рамкової домовленості про перемир’я.

За даними ЗМІ, Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.