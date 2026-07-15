США и Иран четвертую ночь подряд обменялись ударами
Соединенные Штаты и Иран четвертую ночь подряд обменялись ударами на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
В армии США объявили о "семичасовой волне" ударов по иранским объектам в ночь на среду и о поражении десятков целей в районе Ормузского пролива и прибрежных районах.
Иран нанес новые удары по американским объектам в странах региона, в частности в Кувейте. В сети появились видео, на которых видно, как иранский ударный БПЛА влетел в уже горящий склад в промышленной зоне недалеко от Мина Абдулла.
В Минобороны Кувейта сообщили, что в результате атак Ирана пострадали четверо их военных, находившихся на кувейтском судне. С вечера вторника армия Кувейта сбила одну баллистическую, пять крылатых ракет и 33 БпЛА.
Два неназванных американских чиновника отметили, что США помогали Кувейту отражать иранские удары, в том числе с помощью систем Patriot.
Также Иран заявил о поражении американских целей на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Воздушные цели летели также на Бахрейн.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана, такую как электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры. Также он заявил, что удары будут продолжаться, пока он "не скажет, что уже достаточно".
Напомним, что Трамп также заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана и о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.
Затем он заявил, что решил заменить 20-процентную пошлину за проход через Ормузский пролив торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединёнными Штатами.