США и Иран четвертую ночь подряд обменялись ударами

Соединенные Штаты и Иран четвертую ночь подряд обменялись ударами на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В армии США объявили о "семичасовой волне" ударов по иранским объектам в ночь на среду и о поражении десятков целей в районе Ормузского пролива и прибрежных районах.

Иран нанес новые удары по американским объектам в странах региона, в частности в Кувейте. В сети появились видео, на которых видно, как иранский ударный БПЛА влетел в уже горящий склад в промышленной зоне недалеко от Мина Абдулла.

В Минобороны Кувейта сообщили, что в результате атак Ирана пострадали четверо их военных, находившихся на кувейтском судне. С вечера вторника армия Кувейта сбила одну баллистическую, пять крылатых ракет и 33 БпЛА.

Два неназванных американских чиновника отметили, что США помогали Кувейту отражать иранские удары, в том числе с помощью систем Patriot.

Также Иран заявил о поражении американских целей на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Воздушные цели летели также на Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана, такую как электростанции и мосты, если Тегеран не пойдет на переговоры. Также он заявил, что удары будут продолжаться, пока он "не скажет, что уже достаточно".

Напомним, что Трамп также заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана и о намерении взимать пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

Затем он заявил, что решил заменить 20-процентную пошлину за проход через Ормузский пролив торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединёнными Штатами.