Демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном

Група сенаторів-демократів у Сенаті США заблокувала щорічний проєкт оборонного фінансування, який традиційно отримує широку двопартійну підтримку, через війну проти Ірану.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Під час голосування в Сенаті у вівторок демократи не підтримали проєкт закону про національні оборонні повноваження – National Defense Authorization, NDAA – через свої застереження щодо війни проти Ірану, заблокувавши його ухвалення.

На дискусії та ухвалення проєкту є ще кілька місяців, проте результати голосування стали сигналом про те, що невдоволення частини членів Конгресу війною проти Ірану може впливати на подальше оборонне фінансування.

Сенатор-демократ Річард Брюменталь сказав у коментарі ЗМІ, що вважає пакет таким, що означатиме підтримку подальшого ведення війни проти Ірану.

"На мою думку, він відображає рішення продовжувати фінансувати війну, а з боку цієї адміністрації не було звітування. Перш ніж я проголосую за цей NDAA, я хочу почути від адміністрації конкретні факти про те, яка їхня стратегія і якою є кінцева мета в Ірані. Але базово має бути згода від Конгресу, як має бути згідно із законом про воєнні повноваження", – заявив Блюменталь.

Сенаторка Теммі Дакворт заявила, що не голосуватиме за проєкт, доки туди не внесуть її поправку про призупинення додаткового фінансування на кампанію проти Ірану.

"Викидання ще більше грошей та безконтрольна воєнна операція – це не стратегія, а рецепт "вічної" війни. Ставки дуже високі, і я не можу підтримати проєкт без моєї поправки для припинення цієї протиправної війни", – сказала вона.

Також двопартійна група сенаторів США закликала якнайшвидше винести на голосування законопроєкт покійного Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, не розширюючи його додатковими поправками, як запропонував Трамп.

У ніч проти середи США та Іран знову обмінялися ударами на Близькому Сході.