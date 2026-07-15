Демократы в Сенате США заблокировали проект об оборонных расходах из-за войны с Ираном

Группа сенаторов-демократов в Сенате США заблокировала ежегодный законопроект об оборонном финансировании, который традиционно получает широкую двухпартийную поддержку, из-за войны против Ирана.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Во время голосования в Сенате во вторник демократы не поддержали законопроект о национальных оборонных полномочиях – National Defense Authorization, NDAA – из-за своих замечаний по поводу войны против Ирана, заблокировав его принятие.

На обсуждение и принятие законопроекта осталось еще несколько месяцев, однако результаты голосования стали сигналом о том, что недовольство части членов Конгресса войной против Ирана может повлиять на дальнейшее финансирование в этой области.

Сенатор-демократ Ричард Брюменталь заявил в комментарии СМИ, что считает этот пакет равноценным поддержке дальнейшего ведения войны против Ирана.

"На мой взгляд, он отражает решение продолжать финансировать войну, а со стороны этой администрации не было подотчености. Прежде чем я проголосую за этот NDAA, я хочу услышать от администрации конкретные факты о том, какова их стратегия и какова конечная цель в Иране. Но в принципе должно быть согласие Конгресса, как того требует закон о военных полномочиях", – заявил Блюменталь.

Сенатор Тэмми Дакворт заявила, что не будет голосовать за законопроект, пока в него не будет внесена ее поправка о приостановке дополнительного финансирования кампании против Ирана.

"Трата еще большего количества денег и бесконтрольная военная операция – это не стратегия, а рецепт "вечной" войны. Ставки очень высоки, и я не могу поддержать законопроект без моей поправки о прекращении этой незаконной войны", – сказала она.

Также двухпартийная группа сенаторов США призвала как можно скорее вынести на голосование законопроект покойного Линдси Грэма о новых санкциях против России, не расширяя его дополнительными поправками, как предложил Трамп.

В ночь на среду США и Иран снова обменялись ударами на Ближнем Востоке.