Трамп допустив ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії

Американський президент Дональд Трамп допустив запровадження додаткових санкцій проти Росії, запропонованих покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це він сказав під час спілкування з прем’єр-міністром Іраку Алі Аль-Заїді, цитує "Європейська правда".

Журналісти запитали у Трампа, чи підпише він законопроєкт про нові санкції проти Росії упродовж тижня чи двох. На це президент США відповів, що Грем "дуже цього хотів".

"Я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів. Думаю, вони [законодавці] можуть додати до законопроєкту ще й Іран. Це було б дуже важливо, якщо вони справді це зроблять. Також можуть додати Хезболлу. Тобто якщо ви ведете бізнес з Хезболлою, це теж потраплятиме під дію закону", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що це наразі розглядається. Також він сказав, що "це на честь Ліндсі", адже це була його ініціатива.

"Він прагнув цього більше, ніж будь-чого іншого. Ви знаєте, наскільки це було для нього важливо. Є хороші шанси, що закон буде ухвалений", – додав американський президент.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Слід зазначити, що за короткий час до своєї раптової смерті Ліндсі Грем повідомив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії.

Сенатор помер фактично у день свого повернення з поїздки в Україну, а наступного ранку мав заплановане інтерв’ю.

Грем виступив співавтором законопроєкту щодо санкцій проти Росії, ухвалення якого затримувалося ще з минулого року. Ще в середині листопада сенатор заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.