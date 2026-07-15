Посли ЄС 15 липня планують дійти згоди щодо продовження тимчасового захисту для українців

У середу, 15 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) розглядає питання продовження дії директиви про тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни у Євросоюзі, ще на рік – до 4 березня 2028 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили кілька дипломатів та посадовців ЄС, обізнані з питанням.

Продовження тимчасового захисту для українців в ЄС включене до порядку денного Coreper 15 липня.

"Розгляд питання про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року вже розпочався. Метою є досягнення принципової згоди", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Після того як принципової згоди буде досягнуто – якщо жодна з держав не матиме серйозних заперечень – то після завершення технічної роботи з підготовки змін до директиви про тимчасовий захист вона знову повернеться в Coreper для ухвалення без дискусії.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Детальніше читайте у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.