Послы ЕС 15 июля планируют прийти к соглашению о продлении временной защиты для украинцев

В среду, 15 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) рассмотрит вопрос о продлении действия директивы о временной защите для украинцев, ищущих убежища от войны в Евросоюзе, еще на год – до 4 марта 2028 года.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили несколько дипломатов и должностных лиц ЕС, осведомленных о данном вопросе.

Продление временной защиты для украинцев в ЕС включено в повестку дня Coreper на 15 июля.

"Рассмотрение вопроса о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года уже началось. Цель – достижение принципиального согласия", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

После того как принципиальное согласие будет достигнуто – если ни у одного из государств не будет серьезных возражений – то после завершения технической работы по подготовке изменений в директиву о временной защите она вновь вернется в Coreper для принятия без обсуждения.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев уже в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Подробнее читайте в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.